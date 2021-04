Rimettere in moto una macchina come un ristorante, un bar è pesante. Devi affrontare delle spese non da poco. Se poi dopo non ci danno prossibilità di lavorare siamo punto e a capo. Stiamo seguendo quelle che sono le direttive che ci arrivano naturalmente e quindi siamo attenti a rispettare le regole anti Covid e poi, aspettiamo quelli che sono le direttive che ci arrivano del Governo naturalmente. Non abbiamo certezze ancora, quindi noi ce la mettiamo tutta cercando di partire per tenerti la mente occupata se no c'è da impazzire.