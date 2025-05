A Milano si è tenuta una manifestazione di protesta contro il convegno dell’ultra-destra Remigration Summit, svolto il 17 maggio a Gallarate, in provincia di Varese. I manifestanti in protesta si sono scontrati con le forze dell’ordine dopo il lancio di pietre e bottiglie. In via Boccaccio gli agenti sono anche ricorsi a idranti e manganelli. .