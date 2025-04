Milano, serie di accoltellamenti: l'ultimo ad Abbiategrasso

Non accenna a diminuire l'ondata di violenza tra giovanissimi a Milano, l'ultimo in ordine di tempo è un ventunenne di origini egiziane, trovato senza vita sotto i portici di un palazzone di case popolari ad Abbiategrasso. Aveva più ferite da arma da taglio al torace ed era privo di sensi. Una volta in ospedale è andato in arresto cardiaco e a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di vita del ragazzo per stabilire il movente dell'aggressione. Il punto in cui è stato trovato il corpo non è coperto da telecamere di sorveglianza. Si tratta di un'area in cui ci sono un parco diversi condomini. 40 minuti dopo il ritrovamento del 21 enne, un uomo di 56 anni ha denunciato ai Carabinieri di essere stato aggredito e picchiato nella stessa via da più persone che volevano rapinargli l'auto. I militari stanno cercando di capire se possa esserci un collegamento con la morte del ragazzo. È stato identificato nel giro di poche ore un ragazzo egiziano che a City Life, sempre a Milano pochi giorni fa, ha accoltellato un connazionale di 18 anni. Stando alle indagini è stato ferito per uno scambio di persona. Ora è indagato a piede libero per lesioni personali aggravate. Due mesi fa un ragazzo di 19 anni italiano origine marocchina era con la fidanzata italiana di origine ecuadoriana ed è stato accoltellato davanti al centro commerciale Merlata Blum a Milano. In quel caso al centro del diverbio c'era una sigaretta. Poi un ragazzo estratto un coltello e ha colpito la vittima a una mano, alla testa e alla schiena. Il 19enne se l'è cavata con 20 giorni di prognosi. .