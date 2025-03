Milano, tentato sequestro a scuola. Arrestato 50 enne

"Lo sguardo di questa persona era veramente inquietante, ma tanto, tanto, tanto, e la cosa è stata solamente per una sensazione che abbiamo avuto quasi tutti i genitori dopo guardandolo, che ci siamo accorti che aveva qualcosa che non andava bene." I genitori hanno ancora paura dopo che un uomo ha tentato di portare con sé dei bambini fuori da una scuola elementare a Primaticcio, periferia milanese. Non sono ancora le 8, molti genitori si trovano al bar dove l'uomo beve un caffè, poco dopo inizia a strattonare due gemelline, la madre interviene, si dirige verso altri bambini, viene nuovamente cacciato. Poi riesce a introdursi nella scuola, abbassandosi sino all'altezza dei minori, urlando: Voglio un bambino non normale. "Ha cercato di avere dei contatti con degli altri bambini, tutti studenti di questa scuola elementare, non riuscendovi un po' perché gli altri genitori lo hanno in qualche modo allontanato e infine perché si è introdotto all'interno della scuola stessa venendo individuato dal personale scolastico." "Si è messo proprio come per salire la scala e ho detto no scusi si può spostare? Figli non ne ha. Ho detto lo conoscete? Nessuno. Ma la mia amica già mi aveva detto che l'aveva visto al bar che già dava fastidio alle sue figlie e ad altri, altre mamme." "Alle due gemelline?" "Sì, sì, e poi altri bambini comunque, di altri genitori sempre al bar, alle 8 di mattina, già." L'uomo 50anni è stato arrestato in flagranza di reato davanti alla scuola dove già sarebbe stato avvistato. Viveva con i genitori ed è in cura psichiatrica. Si trova nel carcere di San Vittore con l'accusa di tentato sequestro di persona denunciato per tentata sottrazione di persona incapace .