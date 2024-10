Alla periferia di Milano, in via Giovanni da Cermenate, un uomo di circa 30 anni è stato accoltellato per strada intorno alle 5 di mattina di giovedì 17 ottobre. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, italiana, aveva cercato di compiere una rapina in un bar, ma il titolare, di origini cinesi, lo ha ferito a morte con un coltello. All'esterno del locale sono stati trovati anche mazzetti di Gratta e vinci che il rapinatore aveva cercato di portare con sé .