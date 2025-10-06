Milano4MentalHealth, 130 eventi in città per salute mentale

Una città che si prende cura, che ascolta, che include. Questo è il cuore pulsante di Milano 4Mental Health, il programma promosso dal Comune di Milano per tutto il mese di ottobre, con 130 appuntamenti diffusi in tutti i quartieri. Dalla prevenzione alla cura, dallo sport all'arte, dai giovani alle fragilità più complesse, la salute mentale diventa protagonista dello spazio pubblico con eventi, laboratori, incontri e testimonianze che mettono al centro le persone e le loro storie. "La città di Milano da anni ha scelto di investire su questo tema, innanzitutto per contrastare lo stigma che spesso accompagna questa condizione, questo tema e poi anche per promuovere sensibilità, consapevolezza e un dibattito pubblico diffuso per fare diventare la salute mentale un bene comune". Milano si conferma laboratorio nazionale di innovazione sociale. Proprio da qui è nato il progetto Everyone 4Mental Health, promosso dalla Rete Città Sane e OMS, che oggi coinvolge decine di Comuni italiani. "Quest'anno approfondirete il legame tra sport, benessere e inclusione". "Lo sport che spesso è bistrattato nel nostro Paese, siamo un Paese più di tifosi che di sportivi, in verità può essere molto importante per sostenere il benessere delle persone, pensiamo ai ragazzi e alle ragazze, ovviamente anche a una palestra di relazioni, è un elemento molto importante su cui lavorare, proprio quest'anno, l'anno delle Olimpiadi, abbiamo scelto di investire per ragionare insieme sul rapporto tra sport e salute mentale". .

Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"
cronaca
Lotta a pedofilia, consegnati premi "Liberi di Crescere"
T19061025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 19
Morte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittima
cronaca
Morte Dolores Dori, fermati madre e figlio della vittima
Il discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amore
cronaca
Il discorso di Gino Cecchettin, come trasformare il dolore in amore
Fondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di più
cronaca
Fondazione Giulia Cecchettin, il padre: tutti dobbiamo fare di più
Morto dopo taser, uomo bloccato a Napoli con pistola elettrica dopo lite familiare
cronaca
Napoli, morto uomo bloccato con taser dopo lite familiare
Rapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescita
cronaca
Rapporto su mobilità condivisa, fenomeno in crescita
Palermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il Vietnam
cronaca
Palermo,l'attivista Nino Rocca: oggi per Gaza come ieri per il Vietnam
Cesenatico, danni mareggiate sulla Riviera Romagnola
cronaca
Cesenatico, danni mareggiate sulla Riviera Romagnola
Reati su minori, Terre des hommes: superata cifra record
cronaca
Reati su minori, Terre des hommes: superata cifra record
T13061025
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 ottobre, edizione delle 13
MCH OPERAZIONE CARABINIERI CAGLIARI
cronaca
Operazione contro traffico di droga: 71 arresti
