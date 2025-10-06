Milano4MentalHealth, 130 eventi in città per salute mentale

Una città che si prende cura, che ascolta, che include. Questo è il cuore pulsante di Milano 4Mental Health, il programma promosso dal Comune di Milano per tutto il mese di ottobre, con 130 appuntamenti diffusi in tutti i quartieri. Dalla prevenzione alla cura, dallo sport all'arte, dai giovani alle fragilità più complesse, la salute mentale diventa protagonista dello spazio pubblico con eventi, laboratori, incontri e testimonianze che mettono al centro le persone e le loro storie. "La città di Milano da anni ha scelto di investire su questo tema, innanzitutto per contrastare lo stigma che spesso accompagna questa condizione, questo tema e poi anche per promuovere sensibilità, consapevolezza e un dibattito pubblico diffuso per fare diventare la salute mentale un bene comune". Milano si conferma laboratorio nazionale di innovazione sociale. Proprio da qui è nato il progetto Everyone 4Mental Health, promosso dalla Rete Città Sane e OMS, che oggi coinvolge decine di Comuni italiani. "Quest'anno approfondirete il legame tra sport, benessere e inclusione". "Lo sport che spesso è bistrattato nel nostro Paese, siamo un Paese più di tifosi che di sportivi, in verità può essere molto importante per sostenere il benessere delle persone, pensiamo ai ragazzi e alle ragazze, ovviamente anche a una palestra di relazioni, è un elemento molto importante su cui lavorare, proprio quest'anno, l'anno delle Olimpiadi, abbiamo scelto di investire per ragionare insieme sul rapporto tra sport e salute mentale". .