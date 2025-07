Minacce Saviano: confermate condanne a boss Casalesi

In lacrime, avvolto in un abbraccio con il suo legale, Roberto Saviano, dopo la conferma in appello delle condanne per le minacce rivolte a lui e alla giornalista Rosaria Capacchione, non è riuscita a trattenere l'emozione. Mi hanno rubato la vita, ha commentato lo scrittore, facendo riferimento agli ultimi 19 anni vissuti sotto scorta. I giudici della Corte di Appello di Roma hanno infatti ribadito la decisione del tribunale di primo grado, riconoscendo la sussistenza delle minacce aggravate dal metodo mafioso. Da qui le due condanne, un anno e sei mesi al boss del clan dei Casalesi Francesco Bidognetti e un anno e due mesi al suo avvocato Michele Santonastaso. I fatti risalgono al 13/03 del 2008. Nel corso del processo Spartacus che vedeva alla sbarra i vertici del feroce clan camorristico, l'avvocato Santonastaso lesse un documento, tirando direttamente in ballo il libro Gomorra, best seller di Saviano, e gli articoli che Capacchione scriveva per il quotidiano Il Mattino. Per l'avvocato del boss quanto scritto dai due poteva influenzare il processo. Secondo i giudici la minaccia e l'intimidazione rivolta platealmente contro i due giornalisti fu espressione di una precisa strategia ideata dallo stesso capo mafia, già detenuto in regime di carcere duro dal 1993, il cui interesse era quello di agevolare e alimentare il potere di controllo sul territorio esercitato dal clan. "Ora abbiamo la prova ufficiale. Con questo secondo grado. Che dei boss e i loro avvocati. firmarono un appello dove misero nel mirino chi raccontava il potere criminale" .