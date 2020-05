Minacce sul web scorta a Fontana, Azzolina e Sileri

I New normal non parte benissimo. È la nuova fase, quello che dovrebbe farci convivere con il virus nella maniera meno impattante possibile, se così si può dire. Ma il clima non è certo da inizio, seppur difficile. Sui social la rabbia è forte e i bersagli diversi. Per esempio, l'ultima in ordine di tempo, è il ministro Lucia Azzolina, non sembrerebbe un Ministero pericoloso il suo, quello dell'istruzione, eppure, in questo clima teso, lo è diventato. Tanto che il Ministro da tre giorni è accompagnata da uomini della Guardia Di Finanza. Colpiti i 5 Stelle che condannano le offese e le minacce, spiegando la decisione di tutelare, con la scorta, il Ministro. “Sulla scuola – dicono - si è creato un clima intollerabile è davvero gravissimo”. A guardare gli ultimi episodi, però, non è solo sulla scuola. Anche il governatore della Lombardia, Fontana è sotto scorta, assegnata dalla Prefettura di Varese, dopo insulti e minacce, sempre via web. Nascondiglio preferito di accusatori senza volto. I viceministro alla salute, Sileri, minacciato, è accompagnato nei suoi spostamenti. Insomma il clima è pesante, i politici sono sotto pressione. Ma non sono solo loro, in questo momento,ad essere osservati speciali. Silvia Romano, liberata poco fa, dopo 18 mesi di prigionia, potrebbe presto averne una, per i milioni di messaggi accusatori e le minacce che le sono state rivolte sul web. la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta “Troppo odio nei suoi confronti” per le foto con il velo e la sua conversione, durante la prigionia, all'Islam.