Minori maltrattati, Terres des Hommes: aumentano del 58%

Aumentano del 58% i maltrattamenti sui minori, in soli cinque anni. È uno dei numeri più significativi che emergono dalla terza indagine nazionale sul maltrattamento di bambini e adolescenti in Italia. realizzata da Terre des Hommes e Cismai per l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza "Le vittime sono maschi e femmine in modo indistinto, ma vediamo che alcune tipologie di maltrattamento per la prima volta lo possiamo sapere colpiscono principalmente maschi e altre femmine. I maschi sono più esposti infatti a patologia delle cure, violenza assistita e soprattutto a neglect educativo, mentre le femmine a violenza psicologica e abuso sessuale". Dallo studio presentato a Palazzo Chigi emerge che in Italia degli oltre 374000 minorenni in carico ai servizi sociali, quasi 114000 sono vittime di maltrattamento, il 30,4% erano il 19,3% nella precedente indagine del 2018. Numeri molto alti anche considerando il totale della popolazione minorenne residente in Italia. "I numeri parlano di 9-13 bambini che subiscono maltrattamento su 1000 quindi è un numero molto importante. Ci dicono un'altra cosa. dal mio punto di vista molto rilevante che l'87% dei maltrattamenti avvengono all'interno della ristretta cerchia familiare. Il risultato dal mio punto di vista prioritario di questa ricerca è l'obiettivo sulla famiglia fragile, sulla famiglia disfunzionale.