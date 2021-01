Miozzo a Sky TG24: "Siamo ancora in piena pandemia"

La situazione non mi pare affatto sotto controllo, Questo almeno è quello che dicono i numeri, anche i numeri del contagio rimangono alti, oggi siamo ad oltre 18.000 persone. Beh, dire che non è sotto controllo mi pare un po' forte, diciamo che siamo in piena pandemia, la curva si è stabilizzata, non si sta abbassando come auspicheremmo che si abbasi, il controllo in questo momento, il sistema sanitario sta reggendo, è in sofferenza in molte regioni del Paese, in sofferenza le terapie intensive, in sofferenza i reparti di accettazione, però diciamo che la macchina sta perfettamente tenendo, siamo molto preoccupati della potenziale evoluzione, auspichiamo che verso la metà, verso la prossima settimana, al fine della prossima settimana si possono vedere gli effetti, se vogliamo, di quelle dolorose restrizioni che abbiamo imposto ai nostri concittadini per il periodo di Natale, uno dei periodi più belli dell'anno per la nostra tradizione che sono state sacrificate, ma sacrificate per un obiettivo che è quello di contenere questa pandemia. I numeri comunque al momento sono ancora molto alti, sono decisamente sopra alla soglia del controllo, del controllo nel senso di quel controllo che noi vorremmo avere sull'andamento dei singoli focolai e dell'evoluzione della malattia.