Miozzo: ipotesi zona verde in regioni sotto controllo

C'è qualcuno che ha proposto giustamente di inserire il verde, ad esempio, per dare questo obiettivo di speranza, però, non è ancora stato inserito nella categoria dell'Italia arcobaleno. Diciamo che il verde sarebbe per le regioni che teoricamente sono in una condizione di ritorno alla normalità, è più una prospettiva, in questo momento non credo però alcune regioni hanno un'incidenza piuttosto bassa nella trasmissione del virus, per cui dobbiamo avere un minimo di speranza, guardare e cercare la luce in fondo al tunnel. La luce si sta vedendo anche perché il processo vaccinale sta andando avanti e siamo ancora in piena pandemia, siamo ancora sotto stress, molto stress.