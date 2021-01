Miozzo: ritardi Pfizer non influiranno su richiamo

Se quello che, apparentemente quello che ci dice Pfizer, quello che annuncia Pfizer il problema è di fatto stato superato ed è stato un problema transitorio di carattere tecnico logistico, immagino che il ritardo che si è accumulato possa essere recuperato nelle prossime settimane. Se ho ben capito dai dati che ci sono forniti dal commissario Arcuri la seconda dose sarebbe garantita anzi, pare essere garantita per tutti quelli che hanno già fatto la prima, quindi anche qui ho ragione di credere che Pfizer come sembrerebbe aver dichiarato, è pronta a recuperare il ritardo che appunto è stato un ritardo non di produzione, ma di carattere logistico.