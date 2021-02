Mirko e Valerio, i gemelli violinisti siciliani star del web

A marzo 2020, nel pieno del primo lock down con questo video girato a casa Mirko e Valerio a soli 12 anni conquistavano il mondo. Tutto è nato per gioco, per far compagnia ai nostri amici e parenti sparsi un po' in Italia suonando Viva la Vida dei Coldplay in questo momento molto critico della pandemia. Ci hanno sommerso con una marea di messaggi, commenti molto emozionanti. La loro esecuzione aveva attirato l'attenzione dello stesso Chris Martin, che aveva voluto conoscere due giovanissimi talenti e persino suonare con loro. Sono stati i 30 minuti più incredibili ed emozionanti dalla nostra vita perché Chris Martin voleva conoscere proprio noi, facendoci dalle domande semplici tipo se ci piaceva lo sport, cosa ci piace suonare. Da allora tutti vogliono sentire dal vivo i due fratellini che con un incredibile talento e una contagiosa allegria sono entrati nelle case di milioni di persone. Persino il celebre Ellen show li attende in California per un invito tra le star e le celebrità e poi tanti progetti artistici in cantiere Tutti top secret e non vediamo l'ora di dirveli al più presto. In attesa di poter tornare a viaggiare ed esibirsi con il loro violino, Mirko e Valerio continuano a studiare e a suonare. Abbiamo superato il terzo anno di conservatorio con tutti 10 sia in violino che solfeggio, il massimo dei voti. Mentre tra una lezione e l'altra a pochi passi dallo splendido scenario della Scala dei Turchi, trascorrono il tempo libero con gli amici sulla spiaggia, sognano un futuro da musicisti. A noi piacerebbe rimanere così, suonare nei grandi palchi, regalare gioia, speranza e felicità a tutte le persone che ci seguono, che ci guardano e soprattutto a divertirci insieme alla musica.