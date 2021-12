Misterbianco, un giallo l'omicidio di una ragazza

Un colpo di pistola in pieno viso, è morta così Giovanna Cantarero, per tutti Jenny, 27 anni, il suo assassino l'attendeva fuori dal panificio in cui la ragazza lavorava. L'ha uccisa appena lei è uscita per strada, al termine di un lungo turno di lavoro, erano le 21:30. A terra, accanto al corpo una busta con il pane che la ragazza, madre di una bimba di 1 anno, voleva portare a casa. I Carabinieri hanno sentito per tutta la notte familiari, parenti e amici, sconvolti dall'ennesimo femminicidio. Si cerca di ricostruire le ultime ore di vita, le frequentazioni di Jenny, per risalire al movente di quello che al momento è un giallo. Si indaga soprattutto sulla sfera personale della vittima, ma al momento i militari dell'Arma, coordinati dalla Procura di Catania, non escludono nessuna ipotesi.