Mistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraico

Un giallo da spy story, potremmo definire così il ritrovamento al largo dell'isola di Lampedusa di una grossa ogiva metallica del tutto simile a quella di un missile con stampati sopra caratteri della lingua ebraica, galleggiava a poche miglia di distanza dallo scoglio di Lampione nel canale di Sicilia. A ritrovarlo alcuni pescatori lampedusani che preoccupati dopo aver cercato di capire di cosa si trattasse, hanno avvisato la Guardia Costiera. Non è chiaro di cosa si tratti e per il momento il cilindro metallico lungo più di cinque metri non è ancora stato ripescato, viene monitorato a distanza dalle motovedette. Quella zona di mare al momento resta interdetta. C'è da capire infatti se questa ogiva sia potenzialmente pericolosa, esclusa allo stato la presenza di residui esplosivi o di elementi radioattivi. Per il Ministro della Difesa Maurizio Crosetto non si tratterebbe di materiale bellico israeliano. "Non penso si tratti di un reperto militare israeliano, penso che si tratti di qualcosa collegato a un lancio satellitare". Di fatto il ritrovamento arriva dopo le polemiche scatenatesi all'indomani la notizia che due aerei da guerra israeliani avevano fatto scalo alla base aerea di Sigonella. .