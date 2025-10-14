Mobilitazione ex Ilva, giovedì si fermano tutti gli stabilimenti del gruppo

Sarà una delle mobilitazioni più grandi di sempre, promettono i leader sindacali alle prese, in queste ore, con l'organizzazione del corteo che partendo dalla via Appia arriverà nel centro di Taranto. Sembrerà quasi di rivedere le manifestazioni del 2012, quando si protestava contro i sequestri della magistratura che rischiavano di chiudere la fabbrica, in uno scenario però radicalmente diverso. Dopo 13 anni non c'è più un nemico da additare e l'acciaieria ormai si sta spegnendo da sola. Il quadro che emerge dai consigli di fabbrica delle ultime ore è impietoso. La gara che avrebbe dovuto riscrivere il futuro del più grande gruppo siderurgico italiano si è rivelata un fallimento, se è vero che ai commissari è arrivata una sola offerta per l'intero complesso aziendale, firmata non già da un operatore del settore, ma da un fondo di investimento statunitense che sembrerebbe tra l'altro orientato a ridimensionare il complesso industriale anche sul profilo occupazionale. Indiscrezioni rispetto alle quali dai commissari e dal governo non sono arrivate né conferme né smentite. Ed è proprio contro questo silenzio che è indirizzata la protesta dei sindacati, compatti nel sostenere che l'ex Ilva possa avere un futuro solo nelle mani dello Stato. .

