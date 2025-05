Moglie benzinaio Ardea: chiedo giustizia. Mio marito era una brava persona

Lui era una bella persona. Gli piaceva scherzare, amava i bambini, stava sempre vicino bambini. Lui, quando lavorava, lavorava. Poi quando ritornava stava sempre con i bambini, sempre vicino con bambini. Ora uno ha 10 mesi e l'altro 5 anni e mezzo, e ancora lui non lo sa. Adesso lui sa che suo papà sta in ospedale, sta un po'male e ritornerà. Mi dice: mamma perché piangi? Papà ritorna, no? Non si è fatto niente perché piangi? Papà ritorna, no? Io volevo giustizia da voi. Per favore, io non posso lasciare, quel criminale che, così, va via. .