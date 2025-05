Molinette Torino, studio per la Nasa sulla vista degli astronauti

I medici delle Molinette di Torino studieranno per la NASA la vista degli astronauti, perché è stato osservato per la prima volta nel 2005, che chi rimane per mesi in missione nello spazio al ritorno spesso accusa problemi agli occhi. La prolungata assenza di gravità modifica la struttura del globo oculare e sviluppa un edema che restringe il campo visivo. Si chiama Sindrome Neuroculare con ipertensione endocranica. Un disturbo che compare, ma solo temporaneamente anche nei pazienti operati all'addome in laparoscopia. Interventi, come vediamo in queste immagini che avvengono con una posizione del capo reclinata di alcuni gradi e che durano fino a tre ore. "Abbiamo verificato che questa permanenza in questa posizione che al nome di un chirurgo si chiama Trendelenburg, portava a un edema retrorbitale analogo a quello che viene causato da lunghe persistenze in assenza di gravità". Questa analogia ha portato la NASA, insieme ad alcune università italiane e statunitensi e alla città della Salute di Torino ad approfondire gli effetti di questa sindrome studiando i pazienti operati in laparoscopia. "Gli obiettivi di questo studio che abbiamo disegnato ovviamente col gruppo di oculisti, il dottor Andrea Grossa, il professor Ribaldi il direttore della struttura in Molinette, sono duplici. Da un lato quello di arrivare ad avere un test che ci consenta di selezionare quelle persone più sensibili a questa sindrome e in seconda istanza sia per curare queste persone che già hanno avuto questo problema e che l'avranno in futuro, quindi astronauti sia pazienti che hanno una serie di patologie, la cui origine fisiopatologica è la stessa, cioè un aumento del liquido edematoso nell'orbita oculare". .