Molise, prima regione del Sud che diventerà zona bianca

Il Molise è la prima regione del Sud a diventare zona bianca un sospiro di sollievo dopo un anno difficilissimo dal punto di vista sanitario ed economico ma ora queste spiagge aspettano i turisti in vista della ripartenza della stagione balneare. "Siamo in pieno allestimento comunque la luce si vede c'è piano piano siamo quasi pronti e cosa a cui stiamo dando più importanza sono proprio le cartellonistiche e le informazioni per tutti i clienti per vivere una stagione sicura e tranquilla." Via molte restrizioni tra le quali il coprifuoco dal primo giugno ripartono anche le attività di ristorazione al chiuso ma ci sono comunque prescrizioni da rispettare per le quali ci si sta preparando. "Dobbiamo fare attenzione alla distanza di sicurezza e sempre fare attenzione al contingentamento delle persone all'interno del locale, sempre la mascherina ovviamente sono delle accortezze che già ormai sono insite diciamo in noi." Anche se non ci sarà più il coprifuoco restano l'obbligo di mascherina e il divieto di assembramenti. "Per noi ragazzi giovani è una bella spinta per affrontare l'estate con uno spirito un po' più positivo. Oggi siamo 11 quindi siamo pochi perché in genere siamo anche una ventina quindi il Covid quindi ci ha messo particolarmente sotto stress perché ci siamo dovuti limitare esatto. Finalmente respiriamo un po' di libertà e la situazione è migliorata grazie ai vaccini quindi si spera in un futuro migliore." Il Molise tra le più piccole regioni italiane sta registrando tante prenotazioni e in alcuni luoghi vede anche già un sold out, una tendenza che promette di arrivare ai livelli pre pandemia per questa estate. "Per l'estate almeno dai numeri che abbiamo in questo momento abbiamo la certezza di un ritorno dei turisti pre pandemia, ci aspettiamo che il buon mangiare, la nostra ospitalità faccia la sua parte per quanto riguarda il rientro di questi turisti, il ritorno di questi turisti a Termoli e poi l'attenzione che bisogna tenere comunque alta perché abbiamo visto in questi mesi come basta un po' di disattenzione perché i contagi ricrescano.