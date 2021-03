Monoclonali Astrazeneca, primi pazienti a Pisa

Prendete un malato covid in buone condizioni. Il ruolo del monoclonale ha potenza di bloccare l'infezione. In attesa di una estesa copertura vaccinale servono tutte le armi a disposizione. All'ospedale di Pisa, vengono somministrate le prime dosi di questo farmaco recentemente autorizzato in Italia. È una sperimentazione clinica prospettica randomizzata, vuol dire che un gruppo di pazienti riceverà il cocktail monoclonale AstraZeneca, 2 punture sui due glutei e un altro gruppo equivalente riceverà invece il placebo. Che caratteristiche hanno i primi due soggetti che riceveranno la dose monoclonale? Il protocollo prevede possano essere arruolati infetti che hanno più di 18 anni. I pazienti hanno 53 e 36 anni sono sintomatici, ma non ricoverati. Il protocollo è multinazionale e competitivo, prevede l'arruolamento di 1700 persone in tutto il mondo. A casa saranno seguite con un telefono. Esiste un'app all'interno del telefono che è affidabile nel verificare i parametri vitali del paziente, è un passo verso la telemedicina. I costi e il trattamento con monoclonali sono elevati, ma dobbiamo considerare sempre quella che potrebbe essere l'alternativa. È un costo infinitamente inferiore rispetto all'ospedalizzazione per un paziente covid grave.