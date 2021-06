Monopattini elettrici, casco obbligatorio a Genova

Pratico, economico, green. Il monopattino elettrico è la nuova passione degli italiani, tra opinioni che si dividono. Poche regole, allarme incidenti: uno ogni tre giorni, secondo l'osservatorio ASAPS. Da Roma a Milano è guerra, Firenze ci prova, Genova ci riesce. È la prima città italiana a imporre con un'ordinanza del Comune obbligo di casco anche ai maggiorenni, velocità a 20 km orari in città, che scende a 6 nelle zone a traffico limitato, dispositivi luminosi e giubbotto catarifrangente dopo il tramonto in caso di pioggia. "Abbiamo studiato l'ordinanza di Firenze che è stata bocciata dal TAR per delle questioni prettamente formali e quindi abbiamo provveduto, attraverso un'ordinanza di natura dirigenziale, non sindacale, che nasce dall' esigenza di tutelare l'incolumità di chi guida questi mezzi e anche l'incolumità dei pedoni". Multa dagli 87 ai 344 euro per chi sgarra. Ordinanza in vigore del primo giugno, qualche sanzione è già volata, ma non scoraggia i monopattinisti. Per ora la carica dei 5.000 nel Capoluogo ligure, con il centro storico più grande d'Europa, sprovvisto di sharing. "Io ho uno scooter elettrico, arrivo in centro dove ho l'attività e poi dal centro mi muovo facilmente col monopattino perché non hai il problema di posteggio, volendo lo porti dentro l'ufficio, il negozio. E il resto della mobilità stradale deve, pian pianino, iniziare a riconoscerlo, dargli il suo ruolo, non è un intruso". "La cosa che mi piace di più è che è semplice da utilizzare, puoi raggiungere magari i tuoi amici in pochissimo tempo e non è necessario prendere la macchina o prendere altri mezzi di trasporto". Parola di webstar, Ninna e Matti: chi non si sentisse pronto alle nuove restrizioni sceglie il piano B, segway, che a Genova chiamano bighe, scampate al provvedimento.