Monreale, omelia: immersi in grave situazione sociale

Essere qui davanti ai corpi senza vita di Andrea, Salvatore e Massimo, ci pone brutalmente di fronte alla gravità della situazione sociale nella quale siamo immersi, caratterizzata troppo spesso dalla violenza. Non sappiamo più parlare, dobbiamo urlare. Non sappiamo più dialogare, dobbiamo inveire. Non sappiamo ascoltare, dobbiamo imporci. Da qui, da questi atteggiamenti agli atti di violenza fisica e di morte il passo è veramente breve, così come ci mostrano quotidianamente i fatti di cronaca. .