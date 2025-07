Un alpinista italiano è stato recuperato dai soccorritori valdostani e piemontesi sulla Punta Giordani, nel massiccio del Monte Rosa, dopo essere rimasto ferito da una scarica di sassi. A causa della scarsa visibilità, l’intervento in elicottero è stato impossibile e il salvataggio è avvenuto via terra, con tecniche alpinistiche. L’uomo ha riportato traumi alle gambe, ma non è in pericolo di vita .