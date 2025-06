Montecatini, ritrovati resti umani vicino alla casa del killer Vasile Frumuzàche

Le vedete le ruspe, i mezzi alle nostre spalle, siamo nel luogo dove sono stati trovati i resti di Anna Maria Andrei e il corpo decapitato di Maria Denisa Puan. Si sta cercando ancora perché gli inquirenti sono convinti che l'uomo possa aver ucciso anche altre donne, sebbene lui l'abbia smentito durante gli interrogatori. Ma quello che ha raccontato non è tutta la verità agli inquirenti. Ed è per questo che sono state attivate le ricerche sia appunto in questo campo a Montecatini, sia nella casa di Monsummano dove sarebbe stata trovata una vertebra. Continuano infatti le analisi autoptiche con i resti sul DNA per dare appunto un nome a quello che è stato ritrovato, alle ossa che sono state ritrovate, è stato fatto anche l'esame autoptico su i resti di Annamaria Andrei per appunto ufficializzare che si tratti proprio della escort rumena scomparsa ormai, un anno fa e appunto si cercano altri elementi per, come dire, confermare quello che al momento è solo un'ipotesi investigativa, ovvero che Vasile Frumuzache sia un serial killer. Da Montecantini è tutto, linea a voi. .