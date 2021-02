Monteroni d'Arbia, chiuse le scuole per varianti

Non si sa come, ma la variante brasiliana di cui poco si conosce è arrivata a Monteroni d'Arbia, il borgo della provincia di Siena sulla via Francigena, cerca adesso di difendersi. - C'è questo clima un po' un po' strano perché è stato trovato questo contagio a questi bambini delle scuole. Speriamo che la situazione, insomma, non sia poi così critica come sembra. Io sto con i nonni, ho paura anche per questo. Esco il meno possibile. - Tutto è partito dalla scuola media del paese chiusa e riaperta per poche ore dopo la sanificazione e poi ancora richiusa insieme a tutte le altre nel comune alla scoperta di un caso della variante sudamericana. Abbiamo sospeso sia le attività didattiche e anche l'organizzazione delle attività sportive per quello che riguarda gli sport di squadra, quindi, di fatto, noi ci stiamo già comportando come se fossimo una zona rossa. Per arginare i danni si è organizzato anche uno screening con tampone molecolare per i ragazzi della Fucini. - Devo passare questa specie di cotton fioc prima un po' sulla lingua e poi un pochino nel naso, va bene? Queste varianti nuove quanto vi preoccupano? - Dal punto di vista di sanità pubblica, come ci preoccupava il virus versione 1.0. Per quanto riguarda la copertura vaccinale siamo in attesa che si completino gli studi e che i nostri esperti ci dicano qual è il grado di protezione. Allo stato trattiamo queste varianti con una maggiore attenzione. Teniamo alta la guardia anche nei nostri ospedali, ma fondamentalmente le regole di contrasto sono le stesse.