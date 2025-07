Monza, 13enne adescata sui social e violentata

Quando gli agenti della squadra mobile lo hanno fermato il venticinquenne cubano, accusato d'aver stuprato una ragazzina di 13 anni, aveva un biglietto aereo per la Spagna e la valigia pronta. Nel suo appartamento a Monza, dove l'uomo viveva da circa un anno, i poliziotti hanno sequestrato il coltello usato per minacciare la vittima e i vestiti, ancora sporchi, indossati quel pomeriggio. Una settimana prima la tredicenne era stata contattata privatamente sui social chattato per alcuni giorni le ha proposto di incontrarsi. La ragazzina ha accettato a condizione di vedersi in una zona affollata. Così si sono dati appuntamento alla stazione di Monza, ma una volta lì l'uomo l'ha convinta a seguirlo. Quando la tredicenne ha capito le sue reali intenzioni, ha tentato di scappare ma il cubano l'ha costretta a subire un rapporto sessuale sotto la minaccia di un coltello. Solo il giorno dopo la vittima ha trovato il coraggio di denunciare l'abuso refertato poi da medici della clinica Mangiagalli. L'uomo denunciare l'abuso refertato poi dai medici della clinica Mangiagalli. L'uomo Alessandra Del Mondo Sky TG 24. .