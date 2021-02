Moratti a Sky TG24: entro giugno vaccinati tutti i lombardi

Abbiamo chiesto che potesse essere esaminato il vaccino russo Sputnik e abbiamo avuto assicurazione dal ministro Speranza che sarà così, perché i dati scientifici sul vaccino sono molto buoni. Abbiamo chiesto che venisse considerata la possibilità di capire se tra la prima e la seconda dose di Pfizer si possono allungare i tempi per poter vaccinare più persone col vaccino Pfizer, quello più adatto per le persone fragili. Abbiamo chiesto l'inserimento degli specializzandi per poter fare le vaccinazioni. Sono diverse cose quelle che abbiamo chiesto. A parte gli specializzandi, sul quale ci daranno una risposta, ma sugli altri temi la risposta è stata positiva, - Vaccineremo 10 milioni e mezzo di lombardi - entro l'estate, è fattibile? - Noi ieri abbiamo avuto una prima indicazione dal Commissario delle dosi che dovrebbero arrivare tra febbraio e marzo e nei trimestri successivi, quindi rispetto a questo ci sembra realistico entro l'estate di avere quel numero di vaccinati in regione Lombardia. - Ultraottantenni: perché si parte il 24 febbraio mentre nelle altre regioni d'Italia - si parte già la prossima settimana? - Noi abbiamo chiesto come regione al Governo e ottenuto ieri di avere un numero di vaccini che sia basato non sul numero della popolazione, ma sul numero delle categorie prioritarie. Gli ottantenni sono prioritari. Noi fino a ieri sera non sapevamo quanti dosi avremmo avuto di quei vaccini che sono Pfizer e Moderna, che sono i vaccini adatti per gli ultraottantenni. Quindi la nostra programmazione è stata ed è una programmazione prudente nell'indicare quelle che possono essere delle modalità di prenotazione in funzione delle certezze che abbiamo e ieri abbiamo ricevuto certezze rispetto ai vaccini Pfizer e Moderna di febbraio e marzo. Avremo, come abbiamo già, un accordo con i medici di famiglia che saranno importantissimi per vaccinare gli anziani over 80 enni, ci sarà un aiuto importante anche dalla protezione civile che potrà affiancare i medici di famiglia anche nell'accompagnare gli anziani, quelli che potranno, nel laboratorio più vicino, nel punto vaccinale più vicino, quindi sono 700 mila gli over 80enni nella nostra regione, è una popolazione che richiede un'attenzione veramente molto particolare e su questo stiamo lavorando con grande, grande, grande, attenzione perché siano garantiti a tutti i vaccini Pfizer e Moderna con le due dosi, nei tempi tecnici che partiranno appunto da fine febbraio.