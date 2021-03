La premessa è quella di lavorare in coerenza con le linee guida nazionali e di arrivare alla vaccinazione massiva per tutti i lombardi che hanno la necessità di essere vaccinati entro giugno di quest'anno, compatibilmente con l'arrivo dei vaccini. Per la vaccinazione massiva abbiamo voluto potenziare i sistemi di adesione di prenotazione con Poste italiane. Quindi abbiamo ricevuto una proposta di Poste Italiane che, gratuitamente, ci mette a disposizione la sua piattaforma.