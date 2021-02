Moratti: zona arancione rafforzata nel bresciano

Una zona arancione rafforzata che preveda, oltre alle normali misure di zona arancione, anche: la chiusura delle scuole elementari infanzia e nidi, divieto di recarsi presso le seconde case, utilizzo obbligatorio di smart working ove possibile, utilizzo delle mascherine chirurgiche sui mezzi di trasporto, chiusura delle attività universitarie in presenza. Inoltre, abbiamo deciso una rimodulazione della strategia vaccinale. Abbiamo inoltre richiesto con comunicazione al Ministero la rimodulazione delle schede vaccinali per soggetti positivi al covid 19 in modo da prevedere o la somministrazione di una sola dose o il posticipo di sei mesi per la sua somministrazione.