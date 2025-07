Morta nel bosco, autopsia sul corpo di Franka Ludwig

Com'è morta Franca Ludwig? C'è un criminale da cercare? Alla prima domanda propedeutica alla seconda stanno cercando una risposta, i medici legali impegnati in un lungo esame autoptico nelle stanze della medicina legale di Careggi. Tra le tre ipotesi, incidente. omicidio e omicidio stradale, l'ultima dall'investigatore viene ritenuta la più probabile, ma più di una settimana dalla morte della donna tedesca di 52 anni, madre di un figlio di pochi mesi, nessun pirata si è presentato dai Carabinieri per autodenunciarsi. Le indagini quindi continuano senza poter contare troppo sulle telecamere che osservano le nostre città, ma sono rare sui percorsi di montagna. Frank Ludwig viveva in questa bella casa nel Comune di Vaglia, ma faceva avanti e indietro con la Germania, per accudire gli anziani genitori e il suo centro estetico a Berlino. La sera del 01/07 aveva raggiunto un bed and breakfast a Scarperia per un trekking nel Comune di San Godenzo. La mattina seguente l'amica che era con lei ha rinunciato per una slogatura alla caviglia. Per questo Franca Ludwig, si trovava da sola alle prime luci dell'alba sul sentiero verso la foce del Borbotto sul monte Falterona. Il suo cadavere è stato visto da una signora a passeggio con i cani, accanto ad un sasso insanguinato, anch'esso adesso sotto esame.