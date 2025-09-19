Morte Andrea Purgatori, udienza preliminare. Assenti i quattro imputati

Nessuno dei quattro imputati è in aula. D'altronde si tratta dell'udienza preliminare. Il processo per la morte del giornalista Andrea Purgatori non è ancora entrato nel vivo. A giudizio, accusati di omicidio colposo, ci sono quattro medici. Il professor Gianfranco Gualdi, uno dei più rinomati radiologi italiani, e i suoi collaboratori Claudio Di Biasi e Maria Chiara Colaiacomo, oltre al cardiologo Guido Laudani. Secondo la Procura avrebbero sbagliato diagnosi e somministrato terapie non appropriate. Errori che avrebbero portato alla morte del giornalista nel luglio 2023. La perizia dei consulenti dei Pubblici Ministeri è chiara parla di errori diagnostici, superficialità e imperizia. Afferma che pur malato di cancro, Purgatori è morto per un'endocardite infettiva, patologia curabile ma non rilevata in tempo. Un calvario due mesi e mezzo di agonia da quando nel maggio 2023 al giornalista e scrittore, vengono diagnosticate metastasi al cervello, viene quindi sottoposto a radioterapia. Per i Magistrati però quella terapia è basata su una diagnosi errata e la cura definita inutile e debilitante non produce effetti. Così Purgatori si rivolge a un cardiologo che sempre secondo la Procura, avrebbe commesso l'ennesimo errore, perché di fronte alle deteriorate condizioni del paziente, scrivono, non individuava un corretto percorso diagnostico. L'8 luglio, Purgatori peggiora. Viene ricoverato d'urgenza all'Umberto I. Uno dei radiologi, Di Biasi, è in ospedale. È accusato anche di falso, perché nel tentativo di nascondere l'errore iniziale, nel referto della risonanza aveva continuato ad insistere su quelle metastasi, al cervello, secondo la Procura, del tutto inesistenti. .