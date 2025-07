Morte bimba Palermo, escluso omicidio si attende autopsia

Sarà l'autopsia accertando le cause della morte di Maria a chiarire i contorni di questa triste vicenda. Al momento gli investigatori della squadra mobile di Palermo continuano ad escludere l'ipotesi di un omicidio, e la Procura ha aperto un fascicolo di atti non costituenti reato. I dubbi sono legati ad alcune lesioni sul collo e alle tracce di benzina trovate sui vestiti della bambina, che aveva 11 anni ed era affetta da una forma di encefalite che l'aveva resa tetraplegica. L'ipotesi che si sta facendo strada nelle ultime ore è che in casa in quel momento ci fossero solo i quattro fratellini dell'undicenne che potrebbero averle somministrato per errore la benzina. i segni sul collo potrebbe averli poi provocati la madre, una volta rientrata a casa, nel disperato tentativo di rianimare Maria, successivamente trasportata in ospedale al Buccheri la Ferla di Palermo, dove purtroppo i medici non avrevrebbero potuto far nulla per salvarla. Una ricostruzione tutta da verificare. Gli investigatori della Squadra Mobile intanto, dopo aver sentito a lungo la donna e il suo compagno, che non è il padre della 11 enne e degli altri bambini e che sicuramente non era in casa, hanno sequestrato l'appartamento in zona stazione in un contesto molto degradato e una bottiglietta di benzina. In attesa di far luce sulla vicenda, il Tribunale per i Minorenni d'intesa con i servizi sociali ha affidato i quattro bambini a una casa famiglia. .