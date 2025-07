Morte cooperante Onu, madre: "Tanti nodi irrisolti nel caso archiviato"

Il 15 luglio 2020 Mario Paciolla 33 anni, cooperante Onu a San Vicente del Caguan in Colombia, venne trovato impiccato e con i polsi tagliati. Per le autorità colombiane fu subito un suicidio, ma poche ore prima Mario aveva acquistato di fretta un biglietto per tornare in Italia, ai suoi familiari appariva teso per contrasti al lavoro. Subito dopo la sua morte, la sua casa venne ripulita con la candeggina, molti suoi effetti personali finirono in discarica. Il tribunale di Roma ha archiviato l'inchiesta, ma tanti elementi non tornano. Solo per citarne alcuni la posizione del corpo l'assenza di impronte sui coltelli con cui si sarebbe tagliato i polsi, la casa ripulita con la candeggina, il segno intorno al collo che per il perito Vittorio Fineschi, lo stesso del caso Cucchi, non sarebbe compatibile con una impiccagione, ma con uno strangolamento precedente, la presenza di lidocaina, un anestetico nel corpo di Mario. "Si sarebbe impiccato, la sedia non cade, quindi non si sa come fa se sale sulla spalliera, la sedia non è sporca di sangue e in tutto questo lui poggia con i piedi per terra. Il suo corpo poggia con i piedi per terra. Poi, per esempio questi coltelli perché la Procura italiana non chiede questi coltelli? Così come ha fatto analizzare altre cose da Ris prendessero questi coltelli e analizziamoli, vediamo se effettivamente non ci sono impronte o ci sono impronte dell'assassino, perché questa è il mio punto di vista". C'è stata una manifestazione a Napoli ed è stata chiesta una commissione parlamentare di inchiesta. I genitori si rivolgeranno alla Corte Europea dei diritti dell'uomo. "Dateci delle risposte su tutti questi elementi che abbiamo appena elencato. Dateci delle risposte. Può essere che ci convincete ". .