Morte dj, presunto pestaggio: famiglia chiede Tac e radiografie

La famiglia del noto DJ napoletano Michele Luca Noschese in arte Godzi chiede ulteriori accertamenti nell'ambito dell'autopsia effettuata dalle autorità spagnole sul corpo del 35enne, morto a Ibiza dove viveva da più di 10 anni in circostanze tutte da chiarire, nella mattinata del 19 luglio scorso dopo l'intervento in casa sua della Guardia Civil. Sono stati richiesti radiografia e TAC, oltre ad altri esami che servono a escludere o includere una morte per lesioni. Ed è proprio questo il centro dell'esposto presentato da Giuseppe Noschese, famoso medico napoletano, padre del giovane, omicidio volontario. A causare la morte del DJ e producer, secondo due suoi amici, che sarebbero anche stati testimoni dei fatti, un violento pestaggio ad opera della Guardia Civil, chiamata secondo una ricostruzione dai vicini per il troppo rumore durante una festa in casa di Noschese. Ci sarebbe stata una lite e i poliziotti avrebbero preso a pugni il giovane dopo averlo legato. Noschese è stato poi trasportato già morto all'obitorio dell'ospedale. "Abbiamo ritenuto sollecitare alcuni chiarimenti affinché sia possibile chiarire in modo definitivo le cause del decesso." Disegno opposto la versione offerta in queste ore dalla Guardia Civil di Palma de Maiorca. Secondo la Polizia il DJ sarebbe stato sotto effetto di sostanze stupefacenti e in preda ad allucinazioni sabato mattina, quando dalla sua abitazione avrebbe minacciato un anziano vicino con un coltello. Secondo questa versione dei fatti, gli agenti avrebbero tentato di contenere Noschese che avrebbe iniziato ad avere convulsioni, indicando un arresto cardiaco come la causa del decesso. .