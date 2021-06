Sarebbe molto lungo ricordare il lavoro di Guglielmo Epifani che è stato un grande protagonista della storia sindacale della sinistra. Ricordo un uomo colto, intelligente, tranquillo ma estremamente fermo nella difesa dei princìpi nei quali credeva e molto determinato nella lotta, nell'impegno a favore dei lavoratori e dei loro diritti, come sindacalista, come uomo politico, come intellettuale. Veramente una bella persona che purtroppo ci ha lasciato. Una vita spezzata perché era nel pieno, ancora, del suo impegno e della sua partecipazione alla vita politica.