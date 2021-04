Morte Filippo, Harry al funerale ma senza Meghan

Alla fine Harry ci sarà. Il nipote ribelle prenderà parte al funerale del nonno, il Principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta II scomparso venerdì a 99 anni. Non porterà però con sè sua moglie Meghan, che rimarrà in California. Motivo ufficiale la gravidanza, giunta ormai agli ultimi mesi e il precedente dell'aborto spontaneo di un anno fa, che non lascia tranquilli i Duchi del Sussex. Rischi di salute che tolgono Meghan dall'imbarazzo, dopo l'intervista rilasciata nel marzo scorso a Oprah Winfrey. É chissà come verrà accolto Harry, dopo quelle rivelazioni che hanno allontanato ancora di più il Duca della sua famiglia d'origine. Dell'intervista si è parlato tanto, dentro e fuori la famiglia reale, soprattutto delle pesanti affermazioni di Meghan Markle, che ha detto di aver pensato anche al suicidio, quando era nel contesto londinese in casa Windsor. E c'è anche chi accusa la coppia di aver aggiunto, proprio con quell'intervista, ulteriori motivi di stress al Principe Filippo, già in precarie condizioni di salute. Intanto emergono i dettagli del programma del funerale di Filippo. Il feretro del Principe sarà trasportato su una vettura modificata ad hoc proprio sul progetto del defunto, seguito per il breve tragitto fra il Castello e l'adiacente cappella di St. George da un piccolo corteo guidato dal primogenito il Principe Carlo. La Regina lo aspetterà in chiesa, per l'ultima tappa di un viaggio lungo 73 anni. Harry. il nipote dal carattere ribelle dai rapporti burrascosi ci sarà. Basterà questo per iniziare a riprendere i rapporti e mettersi il passato alle spalle?.