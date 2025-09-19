Morte fotografo Rebuzzini, il figlio non crede al delitto

"L'idea che mi son fatto, cosa penso sia successo? Che mio padre è semplicemente uscito per fumare il suo immancabile sigaro, ha avuto un malore, potrebbe essere un infarto, non lo so. Ha sbattuto la testa sulle impalcature che ci sono. È rimasto lì tre ore, perché la prima chiamata a cui non ha risposto alle 3:15. Io l'ho chiamato alle 6:30 e alle 06:40 ero lì e l'ho trovato già morto. E la cosa che mi han detto in ospedale è che c'era l'ipotesi che abbia tentato il suicidio, non strangolamento. Io ipotizzo semplicemente, e basta vederli questi segni che io ho visto, ho chiesto di vedere, è stato trasportato per il colletto, tirato per il colletto e si sono formati questi segni. Non sono compatibili con lo strangolamento. Io sono andato adesso per curiosità mia, su Google ho scritto segni di strangolamento, i segni di strangolamento sono più ampi. I segni di strangolamento, ci sono dei segni delle dita. Tutto questo non c'era, era un segno netto, un segno netto più profondo qua. E questo è". .