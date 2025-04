Morte Papa Francesco, le parole di Yassine Lefram Ucoii

"Papa Francesco ha costruito dei ponti in un mondo dove vengono distrutti i ponti, vengono distrutte, le infrastrutture, vengono uccise e massacrate le persone. Papa Francesco ha avuto il coraggio di parlare sempre di pace nonostante gli armamenti continui, nonostante miliardi e miliardi che si spendono per guerre e conflitti ancora in corso. Papa Francesco è riuscito a stare con i deboli, gli emarginati, le persone che stanno pagando il prezzo di queste guerre, non dimentichiamo anche che Papa Francesco è riuscito anche, con l'enciclica Fratelli Tutti con la Dichiarazione Universale per la Fratellanza Umana, a segnare anche un passaggio importante per quanto riguarda la fratellanza fra tutte le persone, fra tutti i credenti, al di là di quella che è la propria fede di appartenenza. Papa Francesco ci ha lasciato un'eredità importante che dobbiamo saper custodire, quella del dialogo, dell'incontro, della vicinanza, nonostante l'odio e il rancore sempre più dilagante nel mondo". .