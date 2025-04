Morte Papa, Ravasi: ha innovato linguaggio Chiesa stessa

"Soprattutto ricordando che lui vuole essere sepolto sotto l'ombra di una donna, in questo caso di Maria. Questo è significativo anche col desiderio di poter fare di più da parte della Chiesa per le donne". "Eminenza, un pensiero per Sua Santità". "Noi abbiamo collaborato con lui, ho collaborato con lui, in tutti questi 12 anni, dal punto di vista della cultura e contrariamente a quanto qualcheduno dice, io posso dire, che lui aveva una sensibilità istintiva nei confronti della cultura contemporanea. Era molto attento, per esempio, al problema delle culture femminili, delle culture giovanili, della scienza per esempio tecnologia e intelligenza artificiale e anche molto nei confronti della comunicazione, la cultura digitale. E soprattutto è stato uno che ha innovato molto il linguaggio della Chiesa stessa. Pensate cosa vuol dire la terza guerra mondiale a pezzi, l'odore delle pecore, l'ospedale da campo, tutte queste formule che incidevano molto e che permettevano alla gente di sentire una sintonia diretta e immediata". .