Morte Papa, Santa Maria Maggiore meta pellegrinaggio

Può già considerarsi una nuova meta di pellegrinaggio, una processione parallela a quella di San Pietro. Nelle ultime ore migliaia di fedeli, italiani e stranieri, si sono messi in coda a Santa Maria Maggiore, la basilica dell'Esquilino scelta da Bergoglio per la propria sepoltura e che già ospita la tomba di altri sette pontefici. Sul sagrato a guidare il rosario per Papa Francesco c'era in serata l'arcivescovo Luis Antonio Tagle, il cardinale filippino tra i favoriti alla successione, si dice molto vicino a Bergoglio. Per tutta la giornata migliaia di persone hanno visitato la basilica per vedere dove riposerà il Papa argentino. Le spoglie saranno inumate sabato subito dopo i funerali, con arrivo a Santa Maria Maggiore, al termine di un corteo funebre a passo d'uomo che attraverserà per 6 chilometri il centro di Roma. La tomba potrà essere visitata già dalla mattina di domenica 27/04. Per volontà di Francesco, la tomba è stata realizzata in marmo di provenienza ligure, terra dei suoi nonni, molto semplice, con la sola iscrizione "Franciscus" e la riproduzione della sua croce pettorale in argento. Il loculo si trova nella navata laterale, tra la cappella Paolina, che ospita la più importante icona della Madonna, e la cappella Sforza, vicino all'altare di San Francesco. Bergoglio riposerà esattamente dove voleva, sotto la protezione della Madonna della Neve e dove nel '500 celebrò la prima messa il fondatore dell'ordine dei gesuiti, cui Papa Francesco apparteneva. .