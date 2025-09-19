Morte Rebuzzini, il figlio non crede al delitto

1 ora fa

Non crede all'ipotesi dell'omicidio Filippo Rebuzzini, 44 anni, uno dei due figli di Maurizio, il critico fotografico 74enne morto mercoledì a Milano in circostanze da chiarire. A trovarlo privo di conoscenza sul ballatoio dello studio di via Turetti, a due passi dalla stazione centrale, dove il critico fotografico lavorava da una vita, è stato proprio il figlio che dopo aver tentato di rianimarlo ha chiamato i soccorsi. "L'idea che mi son fatto e che penso sia successo, che mio padre è semplicemente uscito per fumare il suo immancabile sigaro, ha avuto un malore, potrebbe essere un infarto, non lo so, ha sbattuto la testa sulle impalcature che ci sono, è rimasto lì tre ore, perché l'ultima chiamata.. la prima chiamata a cui non ha risposto è alle 15:15, io l'ho chiamato alle 18:30 e alle 18:40 ero lì e l'ho trovato già morto". A segnalare il decesso di Rebuzzini alla polizia sono stati i sanitari dell'Ospedale Fatebenefratelli dopo aver riscontrato intorno al collo dell'anziano ecchimosi ritenute compatibili con uno strangolamento. Gli uomini della squadra mobile di Milano stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona e anche quelle sistemate all'interno del cortile del condominio, dove sono in corso lavori di rifacimento della facciata. Sequestrati anche i vestiti e il cellulare del figlio, poi riconsegnatogli, che prova a spiegare così quei segni intorno al collo riscontrati sul corpo del padre, un uomo, precisa, benvoluto da tutti. "La cosa che mi han detto in ospedale è che c'era l'ipotesi che abbia tentato il suicidio, non strangolamento. Io ipotizzo semplicemente, e basta vederli questi segni che io ho visto, ho chiesto di vedere, è stato trasportato per il colletto, tirato per il colletto e si sono formati questi segni. I segni di strangolamento sono più ampi, i segni di strangolamento ci sono dei segni delle dita, tutto questo non c'era. Era un segno netto". .

