Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore

Quattro morti sul lavoro, tutti in un giorno. A Torino un operaio è morto e un altro è rimasto ferito dopo che il cestello di una gru è precipitato, stavano lavorando in via Genova. L'operaio che ha perso la vita aveva 69 anni ed era di origini egiziane. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:30 per cause ancora da accertare mentre stava cambiando un cartellone pubblicitario sulla facciata di un palazzo di cinque piani ad un'altezza di circa 12 metri. L'altro operaio rimasto ferito ha 70 anni e si trovava ai piedi della gru. Le sue condizioni non sono gravi, è stato soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale Molinette in stato di shock. Un altro operaio questa volta riposto nel catanese, la vittima è un quarantenne impiegato nell'ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per l'edilizia, che secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato da un'impalcatura. Lavorava in un'azienda che produce valvole industriali, la terza vittima della giornata. Si tratta di un operaio di 48 anni morto in via Mauri a Monza che sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. La dinamica dell'infortunio è ancora al vaglio di ATS intervenuta sul posto con i soccorritori e la Polizia di Stato. Ultima tragedia sul lavoro in ordine di tempo a Roma, dove un operaio è morto schiacciato da un macchinario sulla banchina del Tevere all'altezza di Piazza Trilussa. Probabilmente era impiegato nello sgombero di alcuni oggetti ingombranti per permettere lo svolgimento di una manifestazione nei prossimi giorni. Sarebbe stato travolto da un muletto, il mezzo avrebbe urtato la rampa del camion che lo trasportava per poi rovesciarsi schiacciando l'uomo. .