Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore

00:01:44 min
|
43 minuti fa

Quattro morti sul lavoro, tutti in un giorno. A Torino un operaio è morto e un altro è rimasto ferito dopo che il cestello di una gru è precipitato, stavano lavorando in via Genova. L'operaio che ha perso la vita aveva 69 anni ed era di origini egiziane. L'incidente è avvenuto intorno alle 7:30 per cause ancora da accertare mentre stava cambiando un cartellone pubblicitario sulla facciata di un palazzo di cinque piani ad un'altezza di circa 12 metri. L'altro operaio rimasto ferito ha 70 anni e si trovava ai piedi della gru. Le sue condizioni non sono gravi, è stato soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale Molinette in stato di shock. Un altro operaio questa volta riposto nel catanese, la vittima è un quarantenne impiegato nell'ampliamento di capannoni di una ditta di serramenti per l'edilizia, che secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato da un'impalcatura. Lavorava in un'azienda che produce valvole industriali, la terza vittima della giornata. Si tratta di un operaio di 48 anni morto in via Mauri a Monza che sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario. La dinamica dell'infortunio è ancora al vaglio di ATS intervenuta sul posto con i soccorritori e la Polizia di Stato. Ultima tragedia sul lavoro in ordine di tempo a Roma, dove un operaio è morto schiacciato da un macchinario sulla banchina del Tevere all'altezza di Piazza Trilussa. Probabilmente era impiegato nello sgombero di alcuni oggetti ingombranti per permettere lo svolgimento di una manifestazione nei prossimi giorni. Sarebbe stato travolto da un muletto, il mezzo avrebbe urtato la rampa del camion che lo trasportava per poi rovesciarsi schiacciando l'uomo. .

Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privataFunerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
cronaca
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
00:01:41 min
| 13 minuti fa
Anno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruoloAnno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruolo
cronaca
Valditara: stop a cellulari in classe e più insegnanti ruolo
00:03:28 min
| 50 minuti fa
ERROR! T19080925ERROR! T19080925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'8 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 59 minuti fa
Terra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversaTerra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversa
cronaca
Terra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversa
00:01:47 min
| 58 minuti fa
Timeline, la riforma della scuola e l'educazione sessuale in classeTimeline, la riforma della scuola e l'educazione sessuale in classe
cronaca
Timeline, la riforma della scuola e l'educazione sessuale in classe
00:25:13 min
| 2 ore fa
Bologna, l'oste Pompili propone mancia obbligatoriaBologna, l'oste Pompili propone mancia obbligatoria
cronaca
Bologna, l'oste Pompili propone mancia obbligatoria
00:02:37 min
| 2 ore fa
Mistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraicoMistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraico
cronaca
Mistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraico
00:01:06 min
| 3 ore fa
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre i ritratti di 6 ragazziGenerazione Sottovoce, da martedi 9 settembre i ritratti di 6 ragazzi
cronaca
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre
00:01:08 min
| 5 ore fa
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuroChirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
cronaca
Chirurgia maxillo facciale: qual è il futuro
00:02:49 min
| 6 ore fa
Nel 2025 60 suicidi in carcere, l'ultimo a SolliccianoNel 2025 60 suicidi in carcere, l'ultimo a Sollicciano
cronaca
Nel 2025 60 suicidi in carcere, l'ultimo a Sollicciano
00:01:55 min
| 6 ore fa
ERROR! T13080925ERROR! T13080925
cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'8 settembre, edizione delle 13
00:01:38 min
| 6 ore fa
ERROR! Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gruERROR! Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru
cronaca
Incidenti lavoro, operaio 68enne muore cadendo da gru
00:01:29 min
| 7 ore fa
