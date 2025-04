Morto killer Gucci, si era sparato dopo aver ferito il figlio

Era tornato in libertà da un paio di anni dopo 28 di carcere, aveva scontato la sua pena e aveva deciso di vivere da solo nelle campagne di Santa Maria a Monte nel Pisano. Benedetto Ceraulo 63 anni, killer nel 1995 di Maurizio Gucci, è morto in ospedale dopo una di sette giorni. Una settimana fa, durante le festività pasquali, lo aveva raggiunto il figlio 37enne che vive a Milano. Una lite per un graffio alla macchina, Ceraulo impugna una pistola che detiene illegalmente ferisce al volto il figlio in modo non grave e poi punta l'arma verso la sua testa e esplode un colpo. Benedetto Ceraulo ha sempre respinto l'accusa di essere stato lui ad esplodere quattro colpi di pistola che uccisero l'imprenditore della moda, Maurizio Gucci, delitto commissionato dall'ex moglie della vittima, Patrizia Reggiani. Prima era stato condannato all'ergastolo e poi gli era stata ridotta la pena a 28 anni, fino alla definitiva condanna in Cassazione. .