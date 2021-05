I fatti che sono stati accertati e che sono più che accertati, sono emersi nell'immediatezza. Sono la rottura di questo cavo, che era il cavo trainante, che è stato rinvenuto spezzato e a terra. A fronte di questa rottura, avrebbe dovuto, diciamo, entrare in funzione un sistema di emergenza, che avrebbe dovuto determinare il blocco immediato della cabina. Cosa che invece non è avvenuta. Il motivo per cui questo non è avvenuto, naturalmente in questo momento non è conosciuto, cioè sarà oggetto degli accertamenti. Ecco, però la dinamica è questa. Poi, perché i fatti, entrambi, si siano verificati è naturalmente oggetto principale dell'indagine.