Mottarone, sanitari: Eitan estubato, ha riaperto gli occhi

"Questo ulteriore segnale positivo quindi il fatto che siamo riusciti ad estubarlo e che l'équipe, insomma, lo stia gestendo nel migliore dei modi, quindi aspettiamo, insomma, nelle prossime ore che gradualmente si possa risvegliare. Adesso, come dicevo prima, la situazione è quella più delicata perché c'è la graduale ripresa di coscienza, che avran bisogno un attimino di tempo, però ha già aperto gli occhi e quindi ha trovato di fianco a sé un viso conosciuto che è quello della zia". Si è reso conto? "Ancora adesso no, per ora è solo un risveglio parziale". Quindi non è cosciente?" "La coscienza ancora non ce l'ha". "Ci vorrà qualche ora ancora". Dottore la prognosi resta riservata? "Sì".