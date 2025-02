Mulino Bianco celebra i 50 anni con una maxi installazione a Milano

Tra i grattacieli di Piazza Gae Aulenti a Milano è spuntato un vecchio mulino, il tetto rosso, la grande ruota e la porticina verde. Come non riconoscere l'iconico Mulino Bianco realizzato in formato maxi per celebrare un compleanno davvero speciale. Mezzo secolo di storia del brand nato nel 1975. "Festeggiamo questo compleanno partendo dai ricordi perché i ricordi sono qualcosa a cui le persone associano Mulino Bianco. I ricordi dell'infanzia attraverso, appunto una gestualità piuttosto che un oggetto. Ma anche i ricordi sono emozioni". Fino al 23 febbraio sarà possibile visitare la casetta facendo un vero e proprio tuffo nel passato, riaprendo il cassetto dei ricordi. Il mulino reso celebre dagli spot di Tornatore esiste davvero e si trova in Toscana, in provincia di Siena, nel comune di Chiusdino. Una installazione, adesso, che vuole essere un omaggio al passato, ma con uno sguardo al futuro in un'ottica sempre più sostenibile. "Abbiamo lanciato la Carta del Mulino, che ci ha consentito proprio di lavorare direttamente con i nostri fornitori e le aziende agricole che ci offrono il grano e che si sono impegnate a coltivare questa materia prima in un certo modo, e in questo modo noi riusciamo a garantire che nei nostri prodotti riusciamo ad utilizzare materie prime di grande qualità. Non soltanto facciamo prodotti buoni, ma cerchiamo anche di fare bene alla natura e all'ambiente preservando la biodiversità". .