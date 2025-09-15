Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio

00:01:28 min
|
1 ora fa

C'è anche una lettera del fratello di Paolo al Ministro Valditara e alla Premier Meloni, per denunciare gli episodi di bullismo che è stato costretto a vivere negli anni. Paolo aveva soltanto 15 anni ed è stato ritrovato senza vita giovedì scorso nella sua cameretta, nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, dove viveva con i genitori. Il sospetto è che il ragazzo sia stato spinto al gesto estremo e si teme che gli episodi siano avvenuti in istituti diversi perché Paolo, dopo i primi casi, era stato trasferito. La Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio, mentre il Ministero ha predisposto due ispezioni negli istituti che il ragazzo ha frequentato alle scuole medie e poi, attualmente, alla scuola superiore, il Tecnico Pacinotti di Fondi, dove in questi giorni avrebbe dovuto iniziare il nuovo anno scolastico. Nessuna segnalazione da parte dei genitori, nessuna criticità rilevata dalla psicologa dello sportello di ascolto dove Paolo si recava, nessun atteggiamento indifferente: la preside del Pacinotti respinge ogni addebito sollevato dai famigliari del ragazzino. "Ciò che stanno dicendo i suoi genitori è per noi motivo di dispiacere, ma anche profondamente ingiusto", dice la dirigente scolastica. Paolo, racconta il fratello, aveva chiesto ai compagni di conservargli un posto al primo banco. Ma il giorno dopo Paolo non c'era più. .

ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 2 ore fa
pubblicità
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 2 ore fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 3 ore fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 3 ore fa
ERROR! SRV TASER MORTIERROR! SRV TASER MORTI
cronaca
Uso del taser, morto a 41 anni: terzo caso in un mese
00:01:38 min
| 2 ore fa
Rimini, omicidio Paganelli si apre processo a DassilvaRimini, omicidio Paganelli si apre processo a Dassilva
cronaca
Rimini, omicidio Paganelli si apre processo a Dassilva
00:01:47 min
| 4 ore fa
Rientro in classe, tra speranze e sfide educativeRientro in classe, tra speranze e sfide educative
cronaca
Rientro in classe, tra speranze e sfide educative
00:01:52 min
| 6 ore fa
Apreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobreApreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobre
cronaca
Apreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobre
00:01:44 min
| 6 ore fa
Violenza sessuale, a Sulmona ragazzina abusata già a 10 anni. Indagati due cuginiViolenza sessuale, a Sulmona ragazzina abusata già a 10 anni. Indagati due cugini
cronaca
Sulmona, ragazzina abusata dai 10 anni. Indagati due cugini
00:01:33 min
| 6 ore fa
Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'
cronaca
Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'
00:00:25 min
| 7 ore fa
ERROR! T13150925ERROR! T13150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 8 ore fa
Baby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a romaBaby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a roma
cronaca
Baby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a roma
00:00:50 min
| 8 ore fa
ERROR! T19150925ERROR! T19150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 2 ore fa
ERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aulaERROR! Neonati sepolti, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assie, lei esce dall'aula
cronaca
Caso neonati, processo a Chiara Petrolini in Corte d'Assise
00:01:36 min
| 2 ore fa
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su MarteTimeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
cronaca
Timeline, il primo giorno di scuola e le tracce di vita su Marte
00:24:18 min
| 3 ore fa
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma FideneTimeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
cronaca
Timeline, la violenza tra i minori e i casi di Sulmona e di Roma Fidene
00:22:24 min
| 3 ore fa
ERROR! SRV TASER MORTIERROR! SRV TASER MORTI
cronaca
Uso del taser, morto a 41 anni: terzo caso in un mese
00:01:38 min
| 2 ore fa
Rimini, omicidio Paganelli si apre processo a DassilvaRimini, omicidio Paganelli si apre processo a Dassilva
cronaca
Rimini, omicidio Paganelli si apre processo a Dassilva
00:01:47 min
| 4 ore fa
Rientro in classe, tra speranze e sfide educativeRientro in classe, tra speranze e sfide educative
cronaca
Rientro in classe, tra speranze e sfide educative
00:01:52 min
| 6 ore fa
Apreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobreApreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobre
cronaca
Apreski Milano Mountain Show, a Milano dal 16 al 19 ottobre
00:01:44 min
| 6 ore fa
Violenza sessuale, a Sulmona ragazzina abusata già a 10 anni. Indagati due cuginiViolenza sessuale, a Sulmona ragazzina abusata già a 10 anni. Indagati due cugini
cronaca
Sulmona, ragazzina abusata dai 10 anni. Indagati due cugini
00:01:33 min
| 6 ore fa
Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'
cronaca
Roma, il nuovo murale di Harry Greb: 'School boy'
00:00:25 min
| 7 ore fa
ERROR! T13150925ERROR! T13150925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 8 ore fa
Baby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a romaBaby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a roma
cronaca
Baby gang, bimbo di 8 anni aggredito in un parco a roma
00:00:50 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità