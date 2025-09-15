Muore a 15 anni, si sospetta istigazione al suicidio

C'è anche una lettera del fratello di Paolo al Ministro Valditara e alla Premier Meloni, per denunciare gli episodi di bullismo che è stato costretto a vivere negli anni. Paolo aveva soltanto 15 anni ed è stato ritrovato senza vita giovedì scorso nella sua cameretta, nella sua casa di Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, dove viveva con i genitori. Il sospetto è che il ragazzo sia stato spinto al gesto estremo e si teme che gli episodi siano avvenuti in istituti diversi perché Paolo, dopo i primi casi, era stato trasferito. La Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio, mentre il Ministero ha predisposto due ispezioni negli istituti che il ragazzo ha frequentato alle scuole medie e poi, attualmente, alla scuola superiore, il Tecnico Pacinotti di Fondi, dove in questi giorni avrebbe dovuto iniziare il nuovo anno scolastico. Nessuna segnalazione da parte dei genitori, nessuna criticità rilevata dalla psicologa dello sportello di ascolto dove Paolo si recava, nessun atteggiamento indifferente: la preside del Pacinotti respinge ogni addebito sollevato dai famigliari del ragazzino. "Ciò che stanno dicendo i suoi genitori è per noi motivo di dispiacere, ma anche profondamente ingiusto", dice la dirigente scolastica. Paolo, racconta il fratello, aveva chiesto ai compagni di conservargli un posto al primo banco. Ma il giorno dopo Paolo non c'era più. .