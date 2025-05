Un muratore di 24 anni è morto questa mattina in un cantiere in via Bassini, nel quartiere di Lambrate-Città Studi, a Milano. Il giovane, secondo le prime informazioni, è precipitato da un ponteggio. Sul posto il personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso, carabinieri, polizia locale, Ats e vigili del fuoco che stanno lavorando per mettere il ponteggio in sicurezza. .