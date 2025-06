Museo Scienza Milano, la nuova mostra dedicata alle auto

Automobili costruite solo su ordinazione, cucite su misura come abiti di alta sartoria. Con un omaggio alla tradizione artigianale, ingegneristica e stilistica dell'automobile italiana, il Museo della Scienza e Tecnologia di Milano ha inaugurato una nuova esposizione permanente: "Fatte su misura". 4 vetture storiche esposte nella galleria al secondo piano. La più antica è la Bianchi 8HP, una sorta di carrozza motorizzata. All'epoca, quando iniziò a circolare nel 1903, le strade erano ancora dominate da carrozze e cavalli. Accanto c'è la 2003 Spider Zagato, un'elegante spider frutto del talento del designer Ugo Zagato. Si può ammirare anche la Bisiluro che sembra uscita da un fumetto di fantascienza, pensata per tagliare l'aria proprio come un siluro. L'Alfa Romeo 8C 2009 Berlinetta Touring, classe 1938, ha invece una storia particolare. L'auto, del valore stimato di circa 26 milioni di euro, è stata ritrovata in Francia nel gennaio 2025 e sequestrata dalla Guardia di Finanza, nell'ambito di un'indagine sulle intestazioni fittizie di auto, e poi affidata dalla Procura in custodia al Museo milanese. .