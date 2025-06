Napoli, bimbo di 9 mesi in fin di vita con gravi lesioni

È arrivato in condizioni gravissime dall'ospedale di Sapri, il bimbo di nove mesi ricoverato all'ospedale Santo Bono di Napoli. Presenta fratture che risalgono indietro nel tempo al femore destro e al costato. È un importante danno cerebrale che determina le gravi condizioni. Per stabilizzarlo i medici lo hanno operato due volte alla testa. "Qui abbiamo completato l'intervento con un secondo intervento di derivazione liquorale esterna, che ha nuovamente stabilizzato il bambino. Che rimane comunque, come comprendete bene, in condizioni estremamente critiche". Indagano i Carabinieri e la Procura di Lago Negro. Il bimbo presenta anche una forte bronchite, che non incide sulla gravità del quadro clinico attuale e nelle scorse settimane era stato portato in ospedale a Sapri per una tromboflebite. È stata la madre a portarlo in pronto soccorso in crisi respiratoria, poi la scoperta da parte dei sanitari delle fratture e dei danni cerebrali. Un quadro complesso da più punti di vista, che i medici e gli inquirenti stanno approfondendo. "Lesioni neurologiche sono determinate sicuramente da un danno primitivo che si è scatenato e che ha dato un edema maligno che ha necessitato appunto di questa correzione chirurgica". Gli investigatori hanno ascoltato la madre del bimbo e il compagno di lei, che erano in casa al momento dei fatti, ma anche il padre del bambino. Tra i due ex coniugi separati da qualche tempo ci sarebbero state anche tensioni in passato. La madre del bimbo sui social, ha accusato l'ospedale di Sapri di non aver preso in carico bene il bambino. I familiari imputano questa situazione a pratiche mediche precedenti. .